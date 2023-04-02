«ليستر سيتي» يقيل مدربه رودجرز بعد أربع سنوات

القاهرة - بوابة الوسط



أعلن رئيس مجلس إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيشاي سريفادانابرابها إقالة المدرب بريندان رودجرز، بعد أربع سنوات على رأس القيادة الفنية للفريق.

وقال سريفادانابرابها: «المهمة التي تنتظرنا في مبارياتنا العشر الأخيرة واضحة. نحن الآن بحاجة إلى التكاتف معًا، وإظهار الاتزان والجودة والقتال من أجل تأمين موقعنا كنادٍ في الدوري الممتاز»، وفق «سكاي سبورت».

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وأضاف: «كانت العروض والنتائج خلال الموسم الحالي أقل من توقعاتنا المشتركة. لقد كنا نعتقد أن الاستمرارية والاستقرار سيكونان مفتاحًا لتصحيح مسارنا، لا سيما بالنظر إلى إنجازاتنا السابقة تحت إدارة بريندان».

اتخاذ قرار سريع

واختتم: «مع بقاء عشر مباريات فقط، يتعين على المجلس اتخاذ إجراءات بديلة لحماية وضعنا في الدوري الممتاز، لذلك قررنا توجيه الشكر للمدرب».

وسيتولى المدربان المساعدان في الفريق الأول آدم سادلر ومايك ستويل مهمة قيادة الفريق موقتًا.