تشافي يكشف مفاتيح فنية مهمة في برشلونة بعد رباعية إلتشي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، عقب الفوز على إلتشي برباعية نظيفة أنها كانت أمسية رائعة لفريقه، أمس السبت، لأنه بجانب الفوز في المباراة والاقتراب أكثر من اللقب، كسب عدد من اللاعبين الثقة لباقي الموسم.

وقال تشافي «كانت أمسية رائعة بكل معنى، خاض لاعبون المباراة خارج مراكزهم المعتادة، وسجل المهاجمون، وكان عدد منهم يحتاج الثقة التي اكتسبوها»، مضيفا أن برشلونة قدم «مباراة رائعة»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وأشاد المدرب بأداء إريك غارسيا الذي لعب في خط الدفاع، مشيرا «قدم مباراة رائعة، يمكننا التحلي بمدافع مهم، إنني سعيد من أجله»، وأوضح أن أنسو فاتي اكتسب الكثير من الثقة بفضل الهدف الذي سجله.

وأشاد المدرب بأداء عدد من لاعبيه، مثل إريك غارسيا ودي يونغ وماركوس ألونسو والقادرين على اللعب في مراكز غير معتادة.