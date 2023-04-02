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الملاكم السعودي زياد المعيوف يحقق انتصاره الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 03:48 مساء
الملاكم السعودي زياد المعيوف يحقق انتصاره الثالث
الملاكم السعودي زياد المعيوف. (أرشيفية : الإنترنت)
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فاز الملاكم السعودي زياد المعيوف على البلغاري جورجي فيلشكوف بإجماع الحكام، وذلك ضمن النزالات الافتتاحية للحدث الرئيسي، الذي سيجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا بخصمه جيرماين فرانكلن، على حلبة «أو تو أرينا» في العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر هذا الانتصار هو الثالث في سجل المعيوف الاحترافي دون تسجيل أي هزيمة، حيث سبقت له المشاركة في نزال البحر الأحمر التاريخي بمدينة جدة صيف 2022، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي أيه».

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ويحظى المعيوف بدعم من شركة تحدي المهارة بقيادة الأمير خالد بن عبدالعزيز، باعتبارها الشركة المسوقة للاعب في هذه النزالات المهمة، وبمتابعة واهتمام وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للملاكمة.

وفاز المعيوف بالضربة القاضية على منافسه المكسيكي جوزيه ألاتور، ليتوج بطلا للجولة السادسة، التي أقيمت ضمن 10 نزالات ثانوية، ونزال الحقيقة الذي أقيم ضمن موسم الدرعية، وفاز على رونالد مارتينيز بإجماع الحكام.

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