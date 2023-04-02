مقتل بطل العالم أربع مرات في «الكيك بوكسينغ» خلال الحرب الأوكرانية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الأوكراني فيتالي ميرينوف المتوج بطلاً للعالم في رياضة «الكيك بوكسينغ» أربع مرات، الأسبوع الجاري في المستشفى متأثراً بجروح أصيب بها بينما كان يقاتل القوات الروسية التي تحتل بلاده في إقليم لوجانسك بالشرق، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وكان ميرينوف قد انضم إلى الجيش الأوكراني كمتطوع بعد أن بدأ الجيش الروسي غزوه الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، اليوم الأحد.

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وبعد إصابته في ساقه، عاد الرياضي المنحدر من إقليم إيفانو فرانكيفسك في غرب أوكرانيا إلى الجبهة، واستمر في القتال حتى تعرض لإصابة مميتة.

وأكد عمدة مدينة إيفانو فرانكيفسك، رسلان مارتسينكيف، وفاة ميرينوف، مشيرا إلى أن المتوج بطلاً للعالم أربع مرات كان متزوجا ولديه ابنة تبلغ من العمر عامين.

ووفقاً للسلطات الأوكرانية، لقي 262 رياضيا حتفهم نتيجة العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، وهي إحدى حجج كييف للمطالبة باستبعاد الرياضيين الروس من دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة التي ستقام في باريس العام 2024.