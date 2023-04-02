روديغر يربك حسابات ريال مدريد بالغياب أمام بلد الوليد في «الليغا» والتهديد أمام برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الألماني أنطونيو روديغر من قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في «الليغا»، اليوم الأحد، ليضع المدرب كارلو أنشيلوتي في موقف معقد بعد معاناة اللاعب من آلام في الركبة، لينضم إلى زميليه المدافعين الغائبين أيضا، ناتشو فرنانديز للإيقاف، والفرنسي فيرلان ميندي بسبب مشكلات عضلية.

- رودريغيز: الهوس بأنشيلوتي يدفعنا للتعاقد معه لتدريب منتخب البرازيل

وأجل الريال إعلان قائمته للقاء بلد الوليد قدر الإمكان، لا سيما مع إصابة روديغر الذي طلب الإذن من منتخب بلاده ألمانيا كي لا يتم استدعاؤه خلال فترة التوقف الدولي، بهدف الحصول على راحة أسبوعين بسبب المشكلات التي يعاني منها في الركبة اليسرى والتي أبعدته عن «الليغا»، وقد يغيب عن «كلاسيكو» كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في كامب نو.

بالتالي تشمل قائمة غيابات «الميرينغي» كلاً من روديغر وفرنانديز وميندي وماريانو دياز، بينما عاد جميع اللاعبين الدوليين من معسكرات منتخبات بلادهم وباتوا جاهزين لمواجهة بلد الوليد في سانتياغو برنابيو، وشهدت القائمة عودة المهاجم الأوروغوياني ألفارو رودريغيز، لاعب الفريق الرديف.