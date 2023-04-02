«كفارادونا».. فتى نابولي النحيف يتحول لنجم ساطع في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

كان خفيتشا كفاراتسخيليا صبيا حافي القدمين عندما ركل الكرة للمرة الأولى على ضفاف النهر في ريف جورجيا، وها هو الآن أحد أبرز المواهب العالمية على أعتاب قيادة نابولي إلى مجد كرة القدم الإيطالية.

على خطى والده لاعب كرة القدم، أمضى لاعب الجناح خمس سنوات في أكاديمية دينامو تبيليسي منذ سن الحادية عشرة. يتألق حاليًا مع نابولي متصدر الدوري الإيطالي الذي أحرز له 14 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حسب «فرانس برس».

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يقول المستشار السابق لرئيس دينامو تبيليسي ليفان سالوكفادزه، في حديث لوكالة «فرانس برس»، «قليلون تخيلوا في ذلك الوقت أن الصبي النحيف سيصبح نجمًا دوليًا»، في العام 2017، عندما بدأ كفاراتسخيليا مسيرته الكروية في دينامو تبيليسي في سن الـ16، «كان المدربون يخشون أنه لم يكن لائقًا بدنيًا بما يكفي للعب مع كبار السن»، وفق سالوكفادزه.

يضيف «اقترح رئيس النادي الانتظار عامين إضافيين قبل أن ينضم إلى الفريق، لكنني أخبرته أنه في غضون عامين، سيكون كفاراتسخيليا يلعب لليفربول أو ريال».

بات الجورجي الآن نجمًا عالميًا أطلق عليه مشجعو نابولي لقب «كفارادونا»، تيمنًا بأسطورتهم الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي قاد الفريق إلى لقبيه الوحيدين في الدوري عامي 1987 و1990.