جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول في سباق جنوني

القاهرة - بوابة الوسط

أحبط سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، انتفاضة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وفاز بالمركز الأول في سباق فوضوي بجائزة أستراليا الكبرى الأحد، محققاً انتصاره الثالث توالياً في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وانطلق حامل اللقب من الصدارة، ورغم تخطّيه في البداية من ثنائي مرسيدس البريطانيين جورج راسل وهاميلتون، حافظ الهولندي على رباطة جأشه للفوز بالسباق الذي شهد رفع العلم الأحمر ثلاث مرات لحدوث اصطدامات عدة. وأكمل الإسباني سائق أستون مارتن فيرناندو ألونسو عقد منصة التتويج بحلوله ثالثاً، بحسب وكالة «فرانس برس».