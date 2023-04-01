الدوري الألماني: توخل يستهل مشواره مع بايرن بفوز في «الكلاسيكر»

القاهرة - بوابة الوسط

استهل توماس توخل مشواره على رأس الإدارة الفنية لنادي بايرن ميونيخ حامل اللقب بطريقة مثالية وقاده إلى استعادة الصدارة ونغمة الانتصارات بحسم «الكلاسيكر» أمام فريقه السابق والغريم التقليدي بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لهدفين السبت على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل رباعية بايرن الساعي إلى لقبه الـ11 توالياً حارس مرمى دورتموند السويسري غريغور كوبل في الدقيقة 13 بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف القائد توماس مولر الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و23 رافعاً غلته إلى ستة أهداف هذا الموسم، واختتم الفرنسي كينغسلي كومان أهداف البايرن في الدقيقة 51، فيما سجل إيمري دجان الهدف الأول لبروسيا عند الدقيقة 72 من ركلة جزاء، فيما سجل الهولندي دونيال مالن الهدف الثاني في التسعين، وفق «فرانس 24».

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وألحق النادي البافاري الخسارة الأولى ببوروسيا دورتموند هذا العام والسابعة في الدوري هذا الموسم وتحديداً منذ سقوطه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في 11 نوفمبر الماضي، فاستعاد منه الصدارة التي تخلى عنها في المرحلة الماضية عندما خسر أمام مضيفه باير ليفركوزن، قبل فترة التوقف الدولي في 19 مارس الماضي.

«النتيجة التي أردتها»

وأشاد توخل برغبة فريقه في القتال من أجل الكرة لكنه قال «نحن بحاجة إلى الرغبة في التحسن، لأننا يجب أن نتحسن»، مضيفاً «كانت النتيجة التي أردناها بكل تأكيد».

كما كرَّس بايرن تفوقه على دورتموند في ميونيخ بفوز تاسع توالياً، ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 55 نقطة مقابل 53 نقطة لدورتموند.

الفوز في وقت مناسب

وجاء الفوز البافاري في الوقت المناسب كونه تنتظره مواجهة مزدوجة مع فرايبورغ الثلاثاء في ربع نهائي مسابقة الكأس والسبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا.

في المقابل، جاء سقوط دورتموند قبل قمته المرتقبة أمام مضيفه لايبزيغ الأربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.