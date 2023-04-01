  • Alwasat News
Atwasat

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 04:00 مساء
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي. (فرانس برس)
alwasat radio

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، السبت، اهتمام المنتخب البرازيلي بتعيينه مدربا له وحماسته تجاه هذه المهمة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ملتزم بعقده مع ريال مدريد الإسباني.

قال أنشيلوتي إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرغب في أن يحل خلفا لتيتي بعد رحيل الأخير، عقب خروج «سيليساو» من ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد كرواتيا بركلات الترجيح ويشرف عليه راهنًا رامون مينيزيس بشكل مؤقت، حسب «فرانس برس».

- رودريغيز: الهوس بأنشيلوتي يدفعنا للتعاقد معه لتدريب منتخب البرازيل

ينتهي عقد الإيطالي مع النادي الملكي في يونيو 2024، وأكد السبت أنه سيحترم عقده مع بطل إسبانيا وأوروبا، وقال خلال مؤتمر صحفي «نعم، الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، أحب ذلك ويثير حماستي».

وأضاف «بعد ذلك، عليك أن تحترم العقد، العقد الذي أرغب في إتمامه»، وقال الرجل البالغ 63 عامًا إنه سعيد في فترته الثانية مع ريال مدريد، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

أضاف في هذا الصدد «يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون، ثم هناك الواقع. في حالتي، الأمر بسيط للغاية. لدي عقد وأريد إتمامه، لأنني أحب ريال مدريد وأحب هذا النادي. أي شيء يمكن أن يحدث بعد ذلك في المستقبل، ولا أحد يعرف المستقبل».

يحتل الملكي راهنًا المركز الثاني في الدوري متخلفًا بفارق 12 نقطة عن برشلونة. يستضيف بلد الوليد الأحد قبل إياب نصف نهائي الكأس ضد النادي الكتالوني الأربعاء (خسر ذهابًا 1-0)، كما يواجه تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيتي يقسو على يوم الأرقام القياسية لصلاح بدك حصون ليفربول برباعية
السيتي يقسو على يوم الأرقام القياسية لصلاح بدك حصون ليفربول ...
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
دوري السلة الأميركي: ليكرز يعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بفوز على تمبروولفز
دوري السلة الأميركي: ليكرز يعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية ...
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش
مدرب تشيلسي يثير الشكوك حول مستقبل ماونت وكوفاسيتش...
أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير
أوناي إيمري: حاولنا التعاقد مع فيليكس في يناير...
دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ثالثاً
دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ......
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبيريس الأخير...
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر
دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر...
المزيد