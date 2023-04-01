السيتي يقسو على يوم الأرقام القياسية لصلاح بدك حصون ليفربول برباعية

القاهرة - بوابة الوسط

فاز مانشستر سيتي على ضيفه ليفربول بأربعة أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، على ملعب الاتحاد.

تقدم المصري محمد صلاح لليفربول، لكن السيتي أدرك التعادل عن طريق خوليان ألفاريز، بعد ذلك تقدم أصحاب الأرض عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة الأول من الشوط الثاني، وجاء الهدف الثالث عن طريق إلكاي جوندوجان، ثم اختتم الرباعية اللاعب جاك غريليش.

- 3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

وبهذا الفوز، الرابع على التوالي، رفع مان سيتي رصيده إلى 64 نقطة على بعد خمس نقاط من أرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة في المركز السادس، بعد أن مني بهزيمته الثانية تواليا.

بهدف ليفربول الوحيد بأقدام صلاح يكون الأخير سجل ثلاثة أرقام تاريخية، حيث أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول خارج ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي (56 هدفا)، متجاوزا مايكل أوين صاحب الـ55 هدفا، وأصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أربعة أهداف في موسم واحد في كل البطولات في شباك مانشستر سيتي، الهدف الأول كان في كأس الدرع الخيرية، حينما فاز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

أما الهدف الثاني فكان في انتصار ليفربول على سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد، فيما جاء الهدف الثالث خلال الهزيمة التي تعرض لها ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في شهر سبتمبر الماضي على ملعب الاتحاد.

ثالث الأرقام الفريدة أن الهدف هو رقم 11 لصلاح في شباك مانشستر سيتي ليتساوى مع جوردون هودجسون وكيني دالجليش، ولكل منهما 11 هدفا، فيما يتصدر أيان راش الترتيب بتسجيله 15 هدفا ضد سيتي.