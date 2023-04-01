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رقم قياسي جديد لصلاح أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 02:04 مساء
رقم قياسي جديد لصلاح أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي- 1 إبريل 2023. (إنترنت)
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سجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هدفا بشباك مانشستر سيتي، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» للموسم الكروي 2022-2023.

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وواصل النجم المصري تسطير التاريخ بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات على التوالي بنفس الموسم ضد السيتي، ليحقق رقما قياسيا جديدا يحسب له، كما يعتبر صلاح الهداف التاريخي الرابع لليفربول ضد مانشستر سيتي بجميع البطولات بعد جوردون هودسون (11) وسير كيني داجليش (11) وإيان راش (15).

هدف محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول جاء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وتمكن صلاح من ممارسة هوايته في هز شباك السيتي، بعد أن أحرز في المواجهات الثلاث الأخيرة ضد مانشستر سيتي هذا الموسم، ببطولات كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي في الدور الأول وكأس الرابطة الإنجليزي.

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