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صلاح أساسيا وغياب هالاند في قمة «البريميرليغ» بين ليفربول ومانشستر ستي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 01:37 مساء
صلاح أساسيا وغياب هالاند في قمة «البريميرليغ» بين ليفربول ومانشستر ستي
صلاح يصافح هالاند في لقاء سابق. (أرشيفية : الإنترنت)
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تعود مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، اليوم السبت، بمواجهة قوية، وتجمع قمة بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 61 نقطة، بينما يقع ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة، ويشهد تشكيل ليفربول المتوقع جود المحترف المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ«الريدز».

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بينما يغيب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن خط هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول، ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة مانشستر سيتي بتشكيله المعتاد، بأليسون في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، ترينت ألكسندر أرنولد وإبراهيما كوناتي وفان دايك وأندرو روبيرتسون، وفي خط الوسط، فابينيو وهيرفي إليوت وجوردان هندرسون، وفي خط الهجوم، محمد صلاح وكودي جاكبو وديوجو جوتا.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مواجهة ليفربول بتشكيل مكون من إيدرسون في حراسة المرمى، وخط الدفاع، جون ستونز ومانويل أكانغي وروبن دياز وناثان آكي، وفي خط الوسط، رودري وإلكاي جندوجان، وكيفين دي بروين، وفي خط الهجوم، رياض محرز وجاك جريليش وجوليان ألفاريز.

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