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كونتي «يبارك» تولي مساعده مهمة تدريب توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 07:49 مساء
كونتي «يبارك» تولي مساعده مهمة تدريب توتنهام
يمينا: المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، يسارا: مساعد كونتي في توتنهام الإنجليزي كريستيان ستيليني. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف الإيطالي كريستيان ستيليني، مدرب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم والمساعد السابق لمواطنه أنطونيو كونتي، الذي تخلى عن مهامه، أنه حصل على مباركة الأخير لتولي الإشراف على نادي شمال لندن بدلا منه.

وانتهت العلاقة بين كونتي، 53 عاما، وتوتنهام بالتراضي، الأحد، بعد انتقادات حادة وجهها الإيطالي للاعبيه عقب التعادل أمام ساوثمبتون بثلاثة أهداف في 18 مارس الحالي في لقاء كان توتنهام متقدما خلاله 3-1 في الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولية، وفق «فرانس 24».

عمل ستيليني مساعدا لكونتي في أربعة أندية مختلفة، لكنه سيتولى الآن تدريب توتنهام حتى نهاية الموسم، علما بأنه سبق له أن ناب عن مواطنه هذا الموسم عندما كان كونتي يتعافى من جراحة استئصال المرارة.

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قال ستيليني للصحفيين قبل مواجهة إيفرتون ضمن منافسات المرحلة 29 من البريميرليغ، الإثنين «تحدث النادي وأنطونيو مع بعضهما بعضا. اتخذا القرار معا وأبلغوني. كنت على علم بذلك».

وأضاف المدرب البالغ 48 عاما «اتصلوا بي، وقالوا إن القرار تم اتخاذه وإذا كنت تتفق معنا، يمكنك فعل ذلك. لم تكن لديّ مشكلة في أن أقول: نعم».

توتنهام في المركز الرابع
ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري متقدما بفارق نقطتين عن نيوكاسل الذي يملك مباراتين مؤجلتين بـ49 نقطة مقابل 47 نقطة لنيوكاسل.

قال ستيليني «ليس فريقا في أزمة، خصوصا أن الجميع يتخذ القرار للأفضل وعندما تتخذ القرار للأفضل لن تكون في أزمة».

وختم قائلا: «إذا كنا نواجه بعض الأمور، علينا أن نحافظ على تماسكنا، وعلينا أن نبقى سويا للمضي قدما وخوض المباريات».

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