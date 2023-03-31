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الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 04:59 مساء
الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين
مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم إيقاف المباريات لإعطاء الفرصة للاعبين المسلمين بالإفطار، خلال المباريات التي تلعب في شهر رمضان، مؤكدا أن اللوائح لا تسمح بذلك.

وأرسل الاتحاد رسالة بريد إلكتروني إلى جميع الحكام الذين سيشاركون في جميع المنافسات التي ينظمها الاتحاد الفرنسي، أخبرهم فيها «السياسة والدين والإيديولوجيات لا مكان لها في كرة القدم»، وفق «ليكيب» الفرنسية.

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جاء قرار الاتحاد الفرنسي معاكسا لقرار رابطة الدوري الإنجليزي، التي قررت إيقاف المباريات لإعطاء الفرصة للاعبين المسلمين لكسر صيامهم، وأخبرت جميع الحكام بذلك.

موقف تشيلسي الإنجليزي
وفي السياق ذاته فتح نادي تشيلسي الإنجليزي ملعبه «ستامفورد بريدج» الأحد الماضي أمام جميع المسلمين المقيمين في المملكة البريطانية، ووزع تذاكر حضور داخل المساجد والنوادي الاجتماعية، لحضور إفطار جماعي داخل ملعب الفريق.

وأكد النادي اللندني أنه يتطلع إلى زيادة مثل هذه المبادرات خلال السنوات القادمة، في خطوة تجسد فكرة التعايش ونبذ العنصرية والكراهية في البلاد.

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