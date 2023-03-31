بطولة ويمبلدون «لديها النية» للسماح بمشاركة الروس والبيلاروس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الجمعة أن لديهم «النية» للسماح بمشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في نسخة هذا العام، بعد حظرهم السنة الماضية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وجاء في بيان لنادي عموم إنجلترا، الذي يشرف على البطولة، «نيتنا الحالية هي قبول مشاركة لاعبين روس وبيلاروس شريطة أن يتنافسوا بصفة محايدة والامتثال للشروط المناسبة، بما فيها منع التعبير عن دعم الغزو الروسي لأوكرانيا بأشكال مختلفة.. كما يُمنع مشاركة اللاعبين الذين يتلقون تمويلًا من الدولتين الروسية و/أو البيلاروسية»، بحسب وكالة «فرانس برس».