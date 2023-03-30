هيرفي رونار مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط

بعد استقالته قبل يومين من تدريب المنتخب السعودي، عُين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدرباً لمنتخب بلاده للسيدات، وفق ما أعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس، حتى أغسطس 2024، خلفاً للمدربة المقالة كورين دياكر.

وتولى رونار قيادة المنتخب الأخضر في 2019، وقاده إلى كأس العالم 2022، حيث حقق معه فوزاً تاريخياً على الأرجنتين في هذا العرس الكروي بدور المجموعات، وفق «فرانس برس».

- أرقام من مباراة السعودية والأرجنتين

- «هيرفي رونار» يعلن قائمة السعودية المشاركة في كأس العالم 2022

ويأتي تعيين رونار الفائز بكأس أمم أفريقيا مرتين مع زامبيا وساحل العاج، قبل أقل من أربعة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، والتي ستخوض سيدات فرنسا غمارها بين يوليو وأغسطس المقبلين.