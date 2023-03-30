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هيرفي رونار مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 10:44 مساء
هيرفي رونار مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات
المدرب الفرنسي هيرفي رونار، مدرب منتخب فرنسا للسيدات. (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد استقالته قبل يومين من تدريب المنتخب السعودي، عُين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدرباً لمنتخب بلاده للسيدات، وفق ما أعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس، حتى أغسطس 2024، خلفاً للمدربة المقالة كورين دياكر.

وتولى رونار قيادة المنتخب الأخضر في 2019، وقاده إلى كأس العالم 2022، حيث حقق معه فوزاً تاريخياً على الأرجنتين في هذا العرس الكروي بدور المجموعات، وفق «فرانس برس».

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ويأتي تعيين رونار الفائز بكأس أمم أفريقيا مرتين مع زامبيا وساحل العاج، قبل أقل من أربعة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، والتي ستخوض سيدات فرنسا غمارها بين يوليو وأغسطس المقبلين.

تدريب منتخب المغرب
وقدّم هيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب السعودي بعد ثلاثة مواسم على رأس القيادة الفنية للمنتخب، وقبلها درب المنتخب المغربي لمدة ثلاث سنوات كذلك.

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