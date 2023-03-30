  • Alwasat News
Atwasat

«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 10:40 مساء
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية
شعار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

لن يتمكن أي شخص ارتكب انتهاكات حقوقية من أن يكون مالكاً أو مديراً لنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بموجب قواعد جديدة صودق عليها الخميس.

وستكون انتهاكات حقوق الإنسان المستندة إلى لوائح عقوبات حقوق الإنسان العالمية لعام 2020، واحدة من «الأحداث غير المؤهلة» الإضافية في ظل اختبار قوي للملاك والمديرين في «البريميرليغ»، وفق «فرانس 24».

- أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد
- رئيس ليفربول: التزامنا تجاه النادي أقوى من أي وقت مضى

وتعني هذه القوانين الجديدة التي وافقت عليها الأندية أيضاً، استبعاد أي شخص أو شركة خاضعة لعقوبات الحكومة البريطانية.

وتقرر توسيع نطاق الجرائم الجنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم الأهلية، لتشمل الجرائم التي تنطوي على العنف والفساد والاحتيال والتهرب الضريبي وجرائم الكراهية.

«حدث غير مؤهل»
ويتمتع الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً بسُلطة منع الأشخاص من أن يصبحوا مديرين، حيث يخضعون للتحقيق بسبب السلوك الذي قد يؤدي إلى «حدث غير مؤهل» إذا ثبت ذلك.

وتعرض مسؤولون في كرة القدم الإنجليزية لانتقادات من قِبل جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، لسماحهم لصندوق الاستثمار العام السعودي بتمويل الاستحواذ على نيوكاسل، رغم مخاوفهم حيال سجل حقوق الإنسان في البلاد.

ورد مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال على إعلان الخميس بالقول «إنها خطوة في الاتجاه الصحيح أن يجري النظر الآن في جرائم حقوق الإنسان والكراهية».

القرار لن يحدث فارقاً كبيراً
وأضاف «لكن ذلك لن يحدث فارقاً كبيراً إلا إذا مُنع الأفراد الأقوياء المرتبطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الخارج بشكل قاطع من السيطرة على أندية الدوري الممتاز واستخدامها للغسيل الرياضي الحكومي».

وأكمل «هل سيجري على سبيل المثال، منع محاولة مستقبلية تشمل صناديق الثروة السيادية السعودية أو القطرية من خلال هذا التعديل في القوانين؟ من غير الواضح على الإطلاق أنهم سيفعلون ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان

اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
كاريكاتير خيري - سلسلة انهيارات في القطاع المصرفي

كاريكاتير خيري - سلسلة انهيارات في القطاع المصرفي
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
الكرملين يحذر واشنطن من أي «رد انتقامي» بعد توقيف مراسل «وول ستريت جورنال»

الكرملين يحذر واشنطن من أي «رد انتقامي» بعد توقيف مراسل «وول ستريت جورنال»
«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا

«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا
والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول

«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022

دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حتى آخر أيامه».. هاميلتون يؤكد استمراره مع مرسيدس
«حتى آخر أيامه».. هاميلتون يؤكد استمراره مع مرسيدس
دوري السلة الأميركي: ساكرامنتو كينغز إلى الأدوار الإقصائية بعد غياب 17 عاما
دوري السلة الأميركي: ساكرامنتو كينغز إلى الأدوار الإقصائية بعد ...
فيرستابن غير جاهز لانطلاق جائزة أستراليا
فيرستابن غير جاهز لانطلاق جائزة أستراليا
آينتراخت فرانكفورت يؤكد بقاء راندال موني
آينتراخت فرانكفورت يؤكد بقاء راندال موني
أمرابط ضمن خطط ليفربول لتدعيم خط الوسط
أمرابط ضمن خطط ليفربول لتدعيم خط الوسط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
الإصابة قد تبعد أوناحي حتى نهاية الموسم
الإصابة قد تبعد أوناحي حتى نهاية الموسم...
هيرفي رونار مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات
هيرفي رونار مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات...
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية ......
أمرابط ضمن خطط ليفربول لتدعيم خط الوسط
أمرابط ضمن خطط ليفربول لتدعيم خط الوسط...
آينتراخت فرانكفورت يؤكد بقاء راندال موني
آينتراخت فرانكفورت يؤكد بقاء راندال موني...
المزيد