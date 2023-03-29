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لويس إنريكي: أرغب في التدريب بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 10:50 مساء
لويس إنريكي: أرغب في التدريب بالدوري الإنجليزي
المدرب الإسباني لويس إنريكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي وجود عدة عروض تدريبية على طاولته، مشيرًا أنه يرغب في العمل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد إنريكي الذي ترك تدريب منتخب إسبانيا عقب الخروج على يد منتخب المغرب من دور الـ16 لكأس العالم 2022 بقطر، أنه يملك عروضًا كذلك من منتخبات وطنية، وفق «سبورت».

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وقال إنريكي: «أود تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني سأقبل بمشروع مثير للاهتمام فقط، لدي عدة عروض، لكني لم أتخذ قرارًا بعد».

وأردف المدرب الإسباني البالغ 52 عاما: «لقد تلقيت مقترحات من المنتخبات الوطنية - أبقي جميع الخيارات مفتوحة، المشروع أهم من الاسم».

تدريب منتخب البرازيل
ارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب المنتخب البرازيلي، إلى جانب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، إلا أن إنريكي نفى ذلك، مؤكدًا: «لم يتصل بي أحد من أجل تدريب البرازيل، كذلك لا أعتقد أنني الشخص المناسب لتدريب هذا المنتخب».

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