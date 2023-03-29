شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من مراسم قرعة سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي إيه سي ميلان الإيطالي إلى اتفاق كامل مع لاعبه الفرنسي ومهاجم الفريق أوليفييه جيرو، على تمديد عقده مع الفريق موسما إضافيا، وسيوقع عقده الجديد أبريل المقبل.

وينتهي عقد جيرو مع «الروسونيري» الصيف المقبل، ورغم وجود عدة عروض على طاولة المهاجم الفرنسي منذ يناير الماضي، إلا أنه قرر تجديد تعاقده مع الفريق الإيطالي، الذي أبدى رغبة كبيرة بالحفاظ على مهاجم الفريق، حسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وسيحصل أوليفييه جيرو بموجب العقد الجديد على راتب قدره 3.8 مليون يورو، إلى جانب بعض الإضافات المرتبطة بالأداء، وفق ما أشار إليه الصحفي الإيطالي.