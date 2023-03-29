روكي أولوية برشلونة.. وأوباميانغ الخطة البديلة

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن نادي برشلونة الإسباني يضع أولويته في التعاقد مع الموهبة البرازيلية فيتور روكي مهاجم نادي أتلتيكو باراناينسي والمنتخب البرازيلي.
وقال رومانو عبر صفحته الشخصية على «تويتر»: «أولوية برشلونة في تدعيم خط الهجوم للموسم المقبل هي فيتور روكي، اللاعب سيكون احتياطيا في موسمه الأول، حيث يعتبر الجوهرة البرازيلية أفضل لاعب للمستقبل من وجهة نظر النادي الكتالوني».
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وتابع فابريزيو: «بيير أوباميانغ، موضع تقدير كذلك، ووضعه النادي في القائمة منذ يناير، يمكن تفعيل هذا الخيار فقط إذا انهارت صفقة روكي. أوباميانغ سيحب الانضمام إلى برشلونة».
رقم قياسي للشاب
وبات فيتور روكي ثاني أصغر لاعب يشارك مع المنتخب البرازيلي الأول، وذلك بعمر 18 عاما و25 يوما، ويسبقه في القائمة الظاهرة رونالدو نازاريو، الذي ظهر للمرة الأولى في العام 1994 بعمر 17 عاما، وشارك المهاجم الشاب بديلا في مباراة المغرب الودية محل رودريغو لاعب ريال مدريد.
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