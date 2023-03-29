  • Alwasat News
Atwasat

روكي أولوية برشلونة.. وأوباميانغ الخطة البديلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 05:29 مساء
روكي أولوية برشلونة.. وأوباميانغ الخطة البديلة
فيتور روكي مهاجم نادي أتلتيكو باراناينسي والمنتخب البرازيلي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن نادي برشلونة الإسباني يضع أولويته في التعاقد مع الموهبة البرازيلية فيتور روكي مهاجم نادي أتلتيكو باراناينسي والمنتخب البرازيلي.

وقال رومانو عبر صفحته الشخصية على «تويتر»: «أولوية برشلونة في تدعيم خط الهجوم للموسم المقبل هي فيتور روكي، اللاعب سيكون احتياطيا في موسمه الأول، حيث يعتبر الجوهرة البرازيلية أفضل لاعب للمستقبل من وجهة نظر النادي الكتالوني».

- برشلونة يرغب في استعادة أبنائه مجانًا
- كريستنسن يعقّد الأمور على تشافي قبل مواجهة الكلاسيكو

وتابع فابريزيو: «بيير أوباميانغ، موضع تقدير كذلك، ووضعه النادي في القائمة منذ يناير، يمكن تفعيل هذا الخيار فقط إذا انهارت صفقة روكي. أوباميانغ سيحب الانضمام إلى برشلونة».

رقم قياسي للشاب
وبات فيتور روكي ثاني أصغر لاعب يشارك مع المنتخب البرازيلي الأول، وذلك بعمر 18 عاما و25 يوما، ويسبقه في القائمة الظاهرة رونالدو نازاريو، الذي ظهر للمرة الأولى في العام 1994 بعمر 17 عاما، وشارك المهاجم الشاب بديلا في مباراة المغرب الودية محل رودريغو لاعب ريال مدريد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجل الملك يتألق في مباراة كل النجوم رغم الخسارة
نجل الملك يتألق في مباراة كل النجوم رغم الخسارة
وكيل أعماله: على الجماهير ألا تقلق.. باستوني يحب إنتر
وكيل أعماله: على الجماهير ألا تقلق.. باستوني يحب إنتر
روكي أولوية برشلونة.. وأوباميانغ الخطة البديلة
روكي أولوية برشلونة.. وأوباميانغ الخطة البديلة
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
ميتروفيتش يأسف لدفعه الحكم ويتقبل عقوبة إيقافه
ميتروفيتش يأسف لدفعه الحكم ويتقبل عقوبة إيقافه...
شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من مراسم قرعة سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)
شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من مراسم قرعة سابقة.......
«كاف» يعلن موعد قرعتي الأبطال و«الكونفدرالية»
«كاف» يعلن موعد قرعتي الأبطال و«الكونفدرالية»...
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل...
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»...
المزيد