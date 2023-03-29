اتهامات جنسية تحاصر سعيد شعبان قبل استقالته من رئاسة نادي أنجيه الفرنسي وترك المنصب لابنه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أنجيه صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، استقالة رئيسه الجزائري الأصل سعيد شعبان الذي تنازل عن منصبه لصالح ابنه.

وأوضح بيان للنادي «في 21 مارس 2023، خلال اجتماع مجلس الإدارة، قدم الرئيس سعيد شعبان استقالته. بعد قرار من مالك شركة بالإضافة إلى إدارة أنجيه إس سي أو، وبالتالي التخلي عن منصبه لابنه رومان شعبان»، حسب «فرانس برس».

وأضاف أنه جرى السبت الماضي «عقب مداولات خلال مجلس إدارة آخر، تحت سلطة الرئيس رومان شعبان تعيين تيدي كيفالاس في منصب نائب الرئيس»، وتابع «سيكون كيفالاس مسؤولا عن الجوانب العملية. وسيبدأ مهمته اعتبارا من الأول من أبريل 2023».

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ويمر أنجيه الذي احتفل العام 2019 بالذكرى المئوية لتأسيسه، بفترة سيئة، ولا يقتصر الأمر على معاناته في المراكز الأخيرة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولكن رئيسه السابق نفسه، سعيد شعبان، متورط في مشاكل قضائية منذ فبراير 2020 حيث وجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي الجسيم.

وعلى الرغم من إنكاره، تقدمت ست شابات كن موظفات في شركته وقت الوقائع التي جرى التنديد بها، بينهن أربع في نادي أنجيه، بشكوى ضده ومحاكمته تلوح في الأفق. وقام شعبان في أعقاب هذه الأزمة بفصل العديد من مساعديه وعهد بمسؤوليات إلى أشخاص لديهم كفاءات مثيرة للجدل في بعض الأحيان.