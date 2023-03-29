الاتحاد السعودي لكرة القدم يقبل استقالة الفرنسي رينارد

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد السعودي على «تويتر»: «وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد برغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده. وعلى ضوء ذلك تتم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد».

وقدّم رينارد استقالته من منصبه، حسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم لوكالة «فرانس برس»، وسط تقارير عن قبوله عرضا لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

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وأكّد المسؤول- الذي فضّل عدم ذكر اسمه- لأنه غير مخول بالحديث للإعلام لـ«فرانس برس» أن «رينارد قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها، لتكون مباراة بوليفيا الودية آخر مباراة له، والتي شهدت خسارة المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد».

وكشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية ذائعة الصيت النقاب عن رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مبكرا، وقالت إن مواطنها رينارد بات مدربا لمنتخب سيدات فرنسا، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم للسيدات، التي ستقام في يوليو المقبل في نيوزيلندا وأستراليا.

كما أشارت الجريدة إلى أن رينارد جرى اختياره لقيادة منتخب فرنسا، موضحة أنه سيكشف عن قائمته بعدما يصل نهاية الأسبوع، وذلك للتجمع للمعسكر قبل الأخير للمونديال.