  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد السعودي لكرة القدم يقبل استقالة الفرنسي رينارد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 01:27 مساء
الاتحاد السعودي لكرة القدم يقبل استقالة الفرنسي رينارد
الفرنسي هيرفي رينارد. (أرشيفية - الإنترنت)
alwasat radio

قال الاتحاد السعودي على «تويتر»: «وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد برغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده. وعلى ضوء ذلك تتم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد».

وقدّم رينارد استقالته من منصبه، حسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم لوكالة «فرانس برس»، وسط تقارير عن قبوله عرضا لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

- أرقام من مباراة السعودية والأرجنتين

وأكّد المسؤول- الذي فضّل عدم ذكر اسمه- لأنه غير مخول بالحديث للإعلام لـ«فرانس برس» أن «رينارد قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها، لتكون مباراة بوليفيا الودية آخر مباراة له، والتي شهدت خسارة المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد».

وكشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية ذائعة الصيت النقاب عن رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مبكرا، وقالت إن مواطنها رينارد بات مدربا لمنتخب سيدات فرنسا، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم للسيدات، التي ستقام في يوليو المقبل في نيوزيلندا وأستراليا.

كما أشارت الجريدة إلى أن رينارد جرى اختياره لقيادة منتخب فرنسا، موضحة أنه سيكشف عن قائمته بعدما يصل نهاية الأسبوع، وذلك للتجمع للمعسكر قبل الأخير للمونديال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟

ما تفاصيل الاستراتيجية «العشرية» لأميركا في ليبيا؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غياب دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين الكبرى
غياب دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين الكبرى
إنجلترا بالعلامة الكاملة وفوز أول لإيطاليا وأرقام قياسية محطمة على أقدام كريستيانو
إنجلترا بالعلامة الكاملة وفوز أول لإيطاليا وأرقام قياسية محطمة ...
إلغاء قرعة مونديال «تحت 20 عاما» في إندونيسيا بسبب دعوات لاستبعاد إسرائيل
إلغاء قرعة مونديال «تحت 20 عاما» في إندونيسيا بسبب دعوات لاستبعاد...
أوغبيني.. نيجيري الأصل أيرلندي بالتبني سلاح استراتيجي أمام فرنسا
أوغبيني.. نيجيري الأصل أيرلندي بالتبني سلاح استراتيجي أمام فرنسا
الأولمبية الدولية توصي بعودة الرياضيين الروس وسط شروط والهيئة تنظر المشاركة في باريس 2024
الأولمبية الدولية توصي بعودة الرياضيين الروس وسط شروط والهيئة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
اتهامات جنسية تحاصر سعيد شعبان قبل استقالته من رئاسة نادي أنجيه الفرنسي وترك المنصب لابنه
اتهامات جنسية تحاصر سعيد شعبان قبل استقالته من رئاسة نادي ......
الاتحاد السعودي لكرة القدم يقبل استقالة الفرنسي رينارد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يقبل استقالة الفرنسي رينارد...
اختراق حساب نيمار على «تويتر»
اختراق حساب نيمار على «تويتر»...
الأولمبية الدولية توصي بعودة الرياضيين الروس وسط شروط والهيئة تنظر المشاركة في باريس 2024
الأولمبية الدولية توصي بعودة الرياضيين الروس وسط شروط ......
أوغبيني.. نيجيري الأصل أيرلندي بالتبني سلاح استراتيجي أمام فرنسا
أوغبيني.. نيجيري الأصل أيرلندي بالتبني سلاح استراتيجي أمام ......
المزيد