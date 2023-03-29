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اختراق حساب نيمار على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 11:47 صباحا
اختراق حساب نيمار على «تويتر»
نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان نيمار. (أرشيفية : الإنترنت)
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اختُرق حساب «تويتر» الخاص بنجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار، الثلاثاء، واستُخدم لبعث رسائل غير صحيحة، حسبما قالت المسؤولة الصحفية البرازيلية للاعب لوكالة «فرانس برس».

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وقالت المسؤولة الصحفية للاعب (31 عامًا) والذي يتعافى حاليًا من عملية جراحية في الكاحل الأيمن «لقد جرى اختراقه! تويتر يتولى حل المشكلة. في الوقت الحالي ليس لديَّ معلومات أخرى».

وجرى حذف العديد من الرسائل التي أرسلها المخترقون من الحساب الذي يتابعه أكثر من ستين مليون شخص. ومع ذلك، تمكنت وكالة «فرانس برس» من رؤية رسالة لم تختف، تستهدف وسيلة إعلامية برازيلية بعبارات هجومية.

كما اختُرق حساب رافاييلا، شقيقة نيمار، على تويتر. ونشرت الشابة مقطع فيديو على «انستغرام» كي تشرح أنها ليست مصدر الرسائل على حسابها.

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