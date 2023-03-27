أوغبيني.. نيجيري الأصل أيرلندي بالتبني سلاح استراتيجي أمام فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

هو أوّل لاعب مولود في إفريقيا يدافع عن ألوان منتخب جمهورية أيرلندا، بعدما نجح شيدوزي أوغبيني في التأقلم مع دولة احتضنته صغيرا قبل أن يصبح أحد ممثليها على الصعيد الكروي، حيث يستعد لمواجهة فرنسا وصيفة بطلة العالم الإثنين في دبلن ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.

وقال أوغبيني لجريدة «أيريش إكزامينر» قبل خوضه باكورة مبارياته الدولية في صفوف منتخب أيرلندا في يونيو 2021 «أنا مولود في نيجيريا، لكني نشأت في كورك جنوب أيرلندا وبالتالي أرى نفسي أيرلنديا»، لكنه اصيب بالصدمة عندما استدعاه مدرب المنتخب ستيفان كيلي لمعرفة ما إذا كان مستعدا لتمثيل المنتخب الوطني، في الوقت الذي كان والداه يحلمان بدفاع ابنهما عن ألوان منتخب نيجيريا، حسب «فرانس برس».

- مبابي يقود «الديوك» لدك حصون «الطواحين» في تصفيات أوروبا

ينحدر أوغبيني الذي يلعب في مركز الجناح، من محافظة إينوغو ذات الاغلبية المسيحية (500 كلم شرق لاغوس)، لكن والداه تركا نيجيريا لممارسة عملهما في التمريض في أيرلندا، وكشف الجناح البالغ 25 عاما لجريدة «أيريش تايمز» في أواخر يناير 2022 عن سنواته الأولى «لم أكن امارس كرة القدم كثيرا، كنت فقط اتابع شقيقي يلعبان على الملاعب الترابية».

وتابع «لكن عندما انتقلت إلى أيرلندا بدأت امارس الكرة في الشوارع مع الجيران. لم تكن لغتي الإنجليزية جيدة، لكني لم أشعر وأنا طفل بأني منبوذ، أنا ممتن لسكان كورك الذين ساعدوني، كان من الممكن أن يجعلوا حياتي صعبة لكنهم اعتبروني واحدا منهم».

بدأ أوغبيني ممارسة كرة القدم الأيرلندية المحلية التي تلعب بين فريقين من 15 لاعبا على ملعب مستطيل الشكل. لكن في عمر السابعة عشرة وعلى الرغم من اختياره أفضل لاعب في احدى المباريات في هذه اللعبة، قرر عدم المشاركة في مباراة الاياب مفضلا اللعب لفريق تحت 19 عاما لنادي كورك ليربط نفسه نهائيا باللعبة الاكثر شعبية في العالم.