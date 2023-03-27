إلغاء قرعة مونديال «تحت 20 عاما» في إندونيسيا بسبب دعوات لاستبعاد إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

ألغيت قرعة كأس العالم «تحت 20 عاما» في كرة القدم المقررة الجمعة في إندونيسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون، بعد أيام من دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد إسرائيل من البطولة، على خلفية غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأثار دعم القضية الفلسطينية في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة توترات بشأن استضافتها منتخب إسرائيل.

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وكانت قرعة البطولة التي ستقام بين 20 مايو و11 يونيو 2023 في ست مدن بمشاركة 24 منتخبا، مقررة الجمعة المقبل في بالي، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) ألغى الحدث دون ذكر الأسباب أو تحديد موعد جديد، بحسب ما أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في بيان، الأحد، حسب «فرانس برس».

وقال مسؤولون إن العامل المحتمل لإلغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي وإيان كوستر استبعاد إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب والرياضة في فبراير الماضي. وقال عضو الاتحاد الإندونيسي أريا سينولينغا في مؤتمر صحفي في جاكرتا الأحد «لقد ألغيت القرعة. يمكننا تفهم ذلك بسبب الرفض من قبل حاكم بالي».

الدعوات في إندونيسيا ضد إسرائيل. (إنترنت)