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برشلونة يرغب في استعادة أبنائه مجانًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 08:55 مساء
برشلونة يرغب في استعادة أبنائه مجانًا
يمينًا: أليخاندرو غريمالدو، يسارًا: داني أولمو، لاعبا البارسا السابقان. (أرشيفية: الإنترنت)
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يرغب نادي برشلونة الإسباني في استعادة اللاعبين خريجي مدرسة «لاماسيا» الذين تركوا النادي وانضموا إلى فرق أخرى، لتقوية صفوفه مجانًا بلاعبين يخدمون طريقة لعب «البارسا».

يتابع برشلونة لاعبه السابق أليخاندرو غريمالدو الذي ينتهي عقده مع نادي بنفيكا البرتغالي الصيف المقبل، ومع رفض اللاعب توقيع عقد جديد مع بنفيكا، سيتجه برشلونة للتعاقد معه في حالة خروج أحد اللاعبين الثلاثة بالدي وألونسو وألبا، الذين يشغلون الجبهة اليسرى في الفريق، وفق «سبورت».

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وأكد فابريزيو رومانو أن النادي الكتالوني اجتمع في وقت سابق مع اللاعب داني أولمو لاعب لايبزيغ الألماني وخريج «لاماسيا» لإقناعه بالعودة إلى ناديه السابق.

اجتماع برشلونة بأولمو
وقال رومانو: «برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز اجتمعا مع أولمو من أجل إقناعه بعدم تجديد عقده مع لايبزيغ، والانتظار حتى 2024 للقدوم للبارسا».

ويرى برشلونة في لاعبه السابق فرصة لتعزيز الجناح الأيسر في ظل تراجع مستوى أنسو فاتي، الذي فقد مركزه الأساسي مع المنتخب الإسباني لصالح داني أولمو.

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