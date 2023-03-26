رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز إن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، هو الخيار الأول والأوضح لتولي قيادة منتخب «السيليساو»، وخلافة تيتي الذي ترك منصبه بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 أمام كرواتيا.

وقال رودريغيز لوكالة رويترز إن «أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك بين الجماهير». وتبدأ المحادثات مع المرشحين منتصف أبريل بهدف الإعلان عن المدرب الجديد بنهاية مايو، وفق «فرانس 24».

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وأقر رئيس الاتحاد البرازيلي بأن أنشيلوتي على رأس قائمة المرشحين لخلافة تيتي، في حالة إذا كان متاحًا بنهاية الموسم الأوروبي.

وقال رودريغيز في مقابلة حصرية مع «رويترز»: «يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت قيادته». وأضاف: «أحبه حقيقة لأمانته في طريقة عمله وعمله المتواصل. إنه غني عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق الكثير من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد».

أنشيلوتي المفضل للجماهير

وتابع قائلًا إن «أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك بين الجماهير. أينما ذهبت في البرازيل، في كل ملعب، هو أول من يسألني المشجعون عنه». وأضاف «إنهم يتحدثون عنه بحب، تقديرًا للعمل المثالي الذي قام به في مسيرته. فلنكن على يقين بالله وننتظر الوقت المناسب وسنرى إذا ما كان بمقدورنا تحقيق ذلك في سعينا لتعيين مدرب جديد لمنتخب البرازيل».

لكن إيدنالدو رودريغيز شدد على أن الاتحاد البرازيلي لم يتواصل بصورة رسمية مع أنشيلوتي أو أي مدرب آخر حتى الآن، وإن المحادثات مع المرشحين ستبدأ منتصف أبريل بهدف الإعلان عن المدرب الجديد بنهاية مايو.

أنشيلوتي رغبة اللاعبين

وبات أنشيلوتي أحد محاور حديث لاعبي المنتخب البرازيلي على مدار الأيام الماضية قبل الخسارة بهدفين لهدف أمام المغرب وديًا الليلة الماضية، إذ أثنى عدد من اللاعبين بينهم فينيسيوس جونيور وإيدرسون ورودريغو وكاسيميرو على المدرب الإيطالي، وفق «فرانس 24».

وتبرز من بين الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب البرازيلي إلى جوار أنشيلوتي، البرتغاليان جوزيه مورينيو مدرب روما وجورجي جيسوس مدرب فنربخشه. من جانبه، يأتي فرناندو دينيز مدرب فلومينيزي على رأس قائمة المدربين البرازيليين المرشحين لتولي المسؤولية.