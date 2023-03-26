بعد العودة للملاعب.. تشيلسي يغري كانتي بعرض جديد

القاهرة - بوابة الوسط

يحاول نادي تشيلسي الإنجليزي الحفاظ على نجومه الأساسيين، من أجل العودة والمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومع توقف المفاوضات لفترة مع الفرنسي نجولو كانتي بسبب تعافيه من الإصابة، عاد النادي اللندني لفتح قنوات التفاوض من جديد مع اللاعب.

عاد نجولو كانتي مرة أخرى إلى أرض الملعب في مباراة ودية لتشيلسي أمس السبت، بعد غياب سبعة أشهر بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر، تحت أنظار زميليه في الفريق ميسون ماونت وتياغو سيلفا اللذين حضرا لدعم زميلهما، وفق ما نشره فابريزيو رومانو.

المفاوضات مستمرة

وقال رومانو عبر صفحته الشخصية «بتويتر»: «ما زالت المفاوضات حول العقد الجديد مستمرة بين النادي واللاعب وتتقدم بشكل جيد إلى المراحل النهائية».

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واختتم: «المناقشات مستمرة حول آخر التفاصيل، لأن الصفقة الجديدة يمكن أن تكون صالحة للعامين المقبلين، بالإضافة إلى وجود خيار التمديد لعام إضافي، وفق رغبة النادي».