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منتخب فرنسا يعلن اعتماده على صخرتي الدفاع كوناتيه وأوباميكانو قبل مواجهة إيرلندا.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 03:37 مساء
منتخب فرنسا يعلن اعتماده على صخرتي الدفاع كوناتيه وأوباميكانو قبل مواجهة إيرلندا.. الإثنين
إبراهيما كوناتيه ودايو أوباميكانو. (أرشيفية : الإنترنت)
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فرض الزميلان السابقان في صفوف لايبزيغ الألماني إبراهيما كوناتيه ودايو أوباميكانو نفسيهما ركيزتين أساسيتين في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم رغم قلة مبارياتهما الدولية وصغر سنهما، في أفق بلوغ النضج مع اقتراب نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا العام المقبل.

أظهر المدافعان المرشحان لشغل مركزي قطب الدفاع ضد إيرلندا غدًا الإثنين في دبلن في الجولة الثانية من تصفيات الكأس القارية، مزيجًا من الهدوء والثقة والفعالية الجمعة عندما أكرم وصيف بطل العالم ضيفه الهولندي برباعية نظيفة في باريس في مستهل المشوار الإقصائي، حسب «فرانس برس».

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حظيت الصخرتان الواعدتان بإشادة المدرب ديدييه ديشان عقب المباراة «نحن في ستاد دو فرانس، أمام 80 ألف متفرج، لكن بالنسبة لهما ليس لذلك أي تأثير كبير، إنهما قويان جدًا في المواجهات الثنائية ولا يعانيان بالكرة، لديهما جودة جودة عالية».

لعبا معا نحو 20 مباراة دولية حتى الآن: خاض إيبو (23 عامًا) ثماني مباريات دولية، وأوبا (24 عامًا) 13 مباراة دولية، وهي خبرة قليلة نسبيًا على المستوى الدولي. ويتضمن سجلهما الكروي مشاركة في كأس العالم 2022، خاضها أوباميكانو أساسيا، وكوناتيه كبديل رسمي لرافايل فاران.

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