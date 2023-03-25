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روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 09:49 مساء
روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»
لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي روميو لافيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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دخلت أربعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» صراعًا من أجل الظفر بخدمات الموهبة البلجيكية روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أندية أرسنال ومانشستر يونايتدو مانشستر سيتي دخلوا في صراع من أجل البلجيكي، لاستقدامه الصيف المقبل.

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ويملك مانشستر سيتي أحقية شراء اللاعب بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، وضعته الإدارة في عقد روميو حينما كان لاعبا في الفريق، قبل الانتقال إلى ساوثهامبتون الصيف الماضي، إلا أن الشرط يُفعّل في 2024، لذلك تحاول باقي الأندية الانقضاض على الصفقة وإنهائها هذا الصيف.

ووضع مانشستر يونايتد اللاعب البلجيكي ضمن قائمة قصيرة لتعزيز خط الوسط في الموسم المقبل، جاء لافيا ثالثًا فيها خلف الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة الإسباني، وجود بلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بينما يحاول متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال تعزيز تشكيلته باللاعب المتألق في صفوف ساوثهامبتون.

اقترب تشيلسي من بيئة اللاعب في الصيف الماضي، وحاول الحصول على خدماته، لكن ساوثهامبتون كان الأسرع، لذلك لا يرغب النادي اللندني في إضاعة الفرصة مجددًا، وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف، بعد أن جعل اللاعب «19 عامًا» أولوية للنادي.

نصيحة دي بروين
ونصح لاعب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين فريقه بالتعاقد مع مواطنه لافيا، مبديًا إعجابه بمهاراته.

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