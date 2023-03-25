لعنة الإصابات تلاحق ريس جيمس دوليًا.. المُدافع يغيب عن مواجهة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

سيغيب المدافع الدولي الإنجليزي ريس جيمس عن مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، اليوم السبت.

وتلاحق لعنة الإصابات مدافع تشيلسي البالغ 23 عاماً والذي غاب عن مونديال قطر نهاية العام الماضي بسبب إصابة في ركبته، وفق «فرانس 24».

- تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

- مدرب تشيلسي: كانتي جاهز لكن لن نستعجل الدفع به

ودخل جيمس الذي خاض مباراته الدولية الأولى في سبتمبر الماضي، بديلاً في صفوف منتخب «الأسود الثلاثة» الذي لعب بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق من الفوز على إيطاليا بهدفين لواحد، الخميس في مستهل التصفيات.

غير أن الإصابة ستبعده عن مباراة أوكرانيا التي تُقام في إنجلترا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد الكرة «انسحب ريس جيمس من تشكيلة إنجلترا ولن يشارك أمام أوكرانيا الأحد».

العودة لتشيلسي

وأضاف «عاد الظهير إلى تشيلسي لتقييم مدى إصابته»، مؤكدًا أنه «لم يجرِ التخطيط لإيجاد بدلاء».

وانضم جيمس إلى قائمة كبيرة من الأسماء الغائبة عن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت على غرار ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ومايسون ماونت (تشيلسي) والحارس نيك بوب (نيوكاسل يونايتد).