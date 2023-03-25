توماس توخيل «مندهش تمامًا» في أول يوم مع البايرن

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح توماس توخيل السبت أنه كان «مندهشًا تمامًا» عندما تلقى مساء الثلاثاء اتصالاً من مسؤولي نادي بايرن ميونيخ لإبداء اهتمامهم بالتعاقد معه، بدلاً من المُقال يوليان ناغلسمان.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي بملعب «أليانز أرينا» أمام نحو 20 كاميرا نقل تلفزيوني «سواء كنتم تصدقونني أم لا، فقد كنت مندهشًا بعض الشيء في أول ثلاثين ثانية من محادثتنا الأولى. لم يكن لدي أي فكرة عما كنا نناقشه. أصبح من الواضح بسرعة أن الأمر كان عاجلاً»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف المدرب الألماني الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع تشلسي في العام 2021 «كنت مندهشًا تمامًا. التوقيت كان مفاجئًا. لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق يوم الثلاثاء، لم يكن هناك أي اتصال من قبل».

وبعد فترة معقدة في الدوري مع ثلاثة تعادلات وهزيمتين وخمسة انتصارات فقط في آخر عشر مباريات، والتنازل عن الصدارة لصالح الغريم بوروسيا دورتموند، قرر بايرن الانفصال عن مدربه ناغلسمان الذي كان مرتبطًا معه بعقد حتى العام 2026، ليخلفه توخيل بعقد حتى يونيو 2025.

الإقالة من تشيلسي

وأُقيل توخيل من تدريب تشلسي في سبتمبر 2022 وأصبح حرًا منذ ذلك الحين ويقيم في ميونيخ.

ويستلم توخيل مهماته مع بايرن في منتصف فترة التوقف الدولية، ولن يتمكن من رؤية جميع لاعبيه حتى يوم الجمعة، حتى ولو أن أول حصة تدريبية له مجدولة يوم الإثنين.

«كلاسيكر» في أول مباراة

وسيواجه توخيل في أول مباراة له مع بايرن، ناديه السابق بوروسيا دورتموند في الأول من أبريل في مباراة «كلاسيكر» حاسمة في الصراع على اللقب.

وقال توخيل في هذا الصدد «إنها مباراة في كرة القدم الألمانية. وهي تكتسب أهمية جديدة».