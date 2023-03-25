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مجموعة الشيخ جاسم «92» تقدم عرضا مدويا جديدا لشراء مانشستر يونايتد وليفربول يدرس الفكرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 03:26 مساء
مجموعة الشيخ جاسم «92» تقدم عرضا مدويا جديدا لشراء مانشستر يونايتد وليفربول يدرس الفكرة
صورة مركبة للشيخ جاسم وشعار مانشستر يونايتد. (إنترنت)
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ذكرت شبكة «سكاي نيوز» اليوم السبت، أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا جديدا لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.12 مليار دولار أميركي)، وأطلق الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، عرضه في فبراير الماضي.

وقال متحدث يمثل الشيخ جاسم في ذلك الوقت إن العرض كان دون اللجوء لأي قروض عبر مؤسسة «ناين تو» الخاصة بالشيخ جاسم. ولم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق، وأعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أيضا الخميس الماضي عن تقدمه بعرض لشراء النادي. وقال لـ«رويترز» إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنجليزي.

- «فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

وتقدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة ومؤسس شركة إنيوس للكيماويات، بعرض لشراء النادي الإنجليزي في فبراير الماضي، وبدأت عائلة جليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر مناقشة خيارات لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي بعد 17 عاما من شرائه.

وقالت مصادر لـ«رويترز» في وقت سابق إن أي بيع للنادي سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي. وأفادت مصادر لـ«رويترز» الشهر الماضي بأن ليفربول منافس يونايتد في الدوري الممتاز قال أيضا إنه سيستكشف خيار جذب المستثمرين، بينما من المقرر أن يتلقى توتنهام هوتسبير عرضا بقيمة 3.75 مليار دولار من الملياردير الأميريكي من أصل إيراني جهم نجفي.

وقالت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستكون هناك مرحلة لتقديم عرض آخر، وكل هذا يتوقف على ملاحظات عائلة جليزرز المالكة للنادي الإنجليزي.

وأكدت الجريدة أن المجموعة الجديدة التي أسسها الشيخ جاسم تحت اسم «92»، لا تزال تؤمن بأن عرضها هو الأفضل للنادي والمشجعين والمجتمع المحلي، على الرغم من التأخير الطفيف في إرسالها للعرض، فمن المتوقع الحصول على ردود الفعل بسرعة نسبيًا، إما بحلول الأسبوع المقبل أو أوائل أبريل.

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