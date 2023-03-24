التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن المدرب الوطني حمدي بطاو، أن التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني سيخوض مواجهة تونس الليلة في العاشرة والنصف مساء على ملعب رادس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2023.