التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...

أعلن المدرب الوطني حمدي بطاو، أن التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني سيخوض مواجهة تونس الليلة في العاشرة والنصف مساء على ملعب رادس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2023.
وأسفر الاجتماع الفني قبل المباراة عن اختيار قمصان الفريقين، وسيرتدي منتخب ليبيا التيشرت الأحمر والشورت الأسود، بينما سيرتدي أصحاب الأرض الزي الاحتياطي الأبيض بالكامل، فيما سيكون حارس ليبيا بالطقم الأصفر والشورت الأزرق، وحارس تونس سيرتدي الأخضر الكامل.
وإليكم كامل التشكيل:
حراسة المرمى: معاذ اللافي.
خط الدفاع: محمود والو، علي يوسف، طلال فرحات، محمد المنير.
خط الوسط: المعتصم المصراتي، محمد التهامي، الطاعر بن عامر.
خط الهجوم: حمدو الهوني، إسماعيل التاجوري، معاذ عيسى.
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