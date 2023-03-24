الاتحاد الاسكتلندي يمدد عقد مدرب المنتخب ستيف كلارك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم تمديد عقد مدرب منتخب بلاده ستيف كلارك حتى العام 2026، لقيادة منتخب بلاده إلى مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال المدير العالم للاتحاد الاسكتلندي أيان ماكسويل «لقد وحَّد ستيف الأمة وراء منتخب حقق نتائج. كان من المهم أن نظهر له التزامنا، وأن نؤكد الاستمرارية التي كانت مفتاحًا أساسيًا لتطورنا خلال السنوات الأربع الماضية»، وفق «فرانس 24».

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وأضاف أن هذا القرار كان «من أبسط» القرارات التي اتخذها الاتحاد الاسكتلندي.

وسيتولى المدير الفني البالغ من العمر 59 عامًا والذي سيبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد قبرص السبت قبل أن يستقبل إسبانيا بعد ثلاثة أيام، مهمة قيادة منتخب بلاده إلى النهائيات القارية المقررة في ألمانيا.

إنجاز كلارك

وارتفعت أسهم كلارك على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الاسكتلندي بعدما قاده إلى النسخة الأخيرة للنهائيات القارية العام 2021، واضعًا حدًا لغياب اسكتلندا عن البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ مونديال فرنسا العام 1998.

وقال المدرب السابق لوست بروميتش ألبيون وريدينغ الإنجليزيين إنه «فخور» بتمديد فترة ولايته في قيادة اسكتلندا التي تسلمها للمرة الأولى العام 2019.