  • Alwasat News
Atwasat

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 05:10 مساء
ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
مدرب بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قبل عامين، وقع بايرن ميونخ مع أفضل مدرب شاب في أوروبا، كان يوليان ناغلسمان، البالغ من العمر 33 عامًا، يتمتع بخمس سنوات من الخبرة التدريبية في الدوري الألماني، وأنقذ هوفنهايم من الهبوط وقاد لايبزيغ إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. في كلا الناديين كان المدرب أصغر من بعض لاعبيه.

دفع مسؤولو بايرن ميونخ هربرت هاينر وأوليفر كان وحسن صالح حميديتش 27 مليون دولار الشرط الجزائي في عقد ناغلسمان مع لايبزيغ، للحصول على خدماته، لقد كانت ولا تزال رسم انتقال قياسي لمدرب كرة القدم، وفق موقع «فوربس».

- بايرن قريب من إعلان توخيل مدربا جديدا للفريق
- الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»

في صيف العام 2021 ، كان ناجيلسمان ، وهو مواطن من ميونخ، يبتسم تمامًا وهو يضع قلمًا على الورق في عقد مدته خمس سنوات، يربطه بأكبر نادٍ في ألمانيا حتى العام 2026، متقاضيا أكثر من ثمانية ملايين دولار سنويًا، وهو أعلى راتب لمدرب في ألمانيا حتى الآن.

وفق تقرير لموقع «فوربس» للإحصائيات، أبرز ثلاثة أسباب لسعي بايرن ميونخ للتخلي عن مدربه الشاب، بعد أن كان مشروعا مهما للنادي قبل التعاقد معه.

خسارة الصدارة لصالح الغريم
هذا الشتاء، بدا كل شيء كالمعتاد في الدرجة الأولى بألمانيا، دخلت فرق البوندسليجا في استراحة لمدة شهرين، وتحولت الأنظار إلى كأس العالم في قطر، وبايرن متصدر الدوري، بينما دورتموند في المركز السادس بعيدًا.

عندما استأنفت البوندسليجا في أواخر يناير، كان فريق ناجيلسمان متقدمًا بتسع نقاط على دورتموند، منافسه المحلي الأشرس، الآن بعد شهرين فقط تجاوز دورتموند بايرن في جدول الدوري الألماني، في عشر مباريات تخلى بايرن عن تقدمه.

عداء ناغلسمان العلني مع نوير
في يناير، تم تبادل التصريحات اللفظية في وسائل الإعلام بين مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، البالغ 36 عاما، ومدربه وناغلسمان صاحب الـ35 عاما.

بعد أن كسر نوير ساقه في العطلة الشتوية عندما تزلج في مسقط رأسه في بافاريا، ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم، كان رؤساء بايرن غاضبين وكذلك المدرب، إلا أنهم قاموا بحماية قائدههم في وسائل الإعلام الألمانية، لكن مع خروج نوير لبقية الموسم، أصبحت الألقاب في ثلاث مسابقات على المحك، وهنا لم يتمالك المدرب نفسه.

في خطوة قوية في يناير، طرد ناغلسمان مدرب حراس المرمى في بايرن توني تابالوفيتش، الصديق المقرب للحارس نوير، انضم تابالوفيتش إلى بايرن ميونخ في 2011، في نفس الوقت مع الحارس، بناءً على طلب الأخير.

تصرفات ناغلسمان خارج الملعب
خارج الملعب، غالبًا ما أظهر ناجيلسمان صغر سنه، من المفترض أن رؤساء بايرن ولاعبيه على حد سواء سخروا من أسلوب أزياء المدرب المبهرج، وفق «فوربس».

يبدو هذا تافهًا أن تقارن المدرب البالغ من العمر 35 عامًا بمديري بايرن السابقين الأنيقين، مثل بيب جوارديولا أو كارلو أنشيلوتي، وكلاهما درب في ملعب أليانز أرينا في العقد الماضي، إلا أن هذا الأمر شغل بال مسؤولي بايرن ميونخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا

«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه

المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس

أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط

في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط
كاريكاتير حليم - ديمقراطية!

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!
كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان

مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)

«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)
خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة

خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة
بلينكن يطلع «كونغرس» على جهود إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا

بلينكن يطلع «كونغرس» على جهود إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا
«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: كليفلاند كافالييرز يهزم بروكلين نتس
دوري السلة الأميركي: كليفلاند كافالييرز يهزم بروكلين نتس
دورة ميامي للتنس: ريباكينا تبلغ الدور الثالث بعد معاناة
دورة ميامي للتنس: ريباكينا تبلغ الدور الثالث بعد معاناة
هالاند يحلم بترك بصمته في الدوريات الخمسة الكبرى
هالاند يحلم بترك بصمته في الدوريات الخمسة الكبرى
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
بايرن قريب من إعلان توخيل مدربا جديدا للفريق
بايرن قريب من إعلان توخيل مدربا جديدا للفريق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
المزيد
إدين دزيكو يثير قلق إنتر
إدين دزيكو يثير قلق إنتر...
ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا...
رئيس نابولي: لا نية للتخلي عن سباليتي
رئيس نابولي: لا نية للتخلي عن سباليتي...
بايرن قريب من إعلان توخيل مدربا جديدا للفريق
بايرن قريب من إعلان توخيل مدربا جديدا للفريق...
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم...
المزيد