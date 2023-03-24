ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

القاهرة - بوابة الوسط

قبل عامين، وقع بايرن ميونخ مع أفضل مدرب شاب في أوروبا، كان يوليان ناغلسمان، البالغ من العمر 33 عامًا، يتمتع بخمس سنوات من الخبرة التدريبية في الدوري الألماني، وأنقذ هوفنهايم من الهبوط وقاد لايبزيغ إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. في كلا الناديين كان المدرب أصغر من بعض لاعبيه.

دفع مسؤولو بايرن ميونخ هربرت هاينر وأوليفر كان وحسن صالح حميديتش 27 مليون دولار الشرط الجزائي في عقد ناغلسمان مع لايبزيغ، للحصول على خدماته، لقد كانت ولا تزال رسم انتقال قياسي لمدرب كرة القدم، وفق موقع «فوربس».

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في صيف العام 2021 ، كان ناجيلسمان ، وهو مواطن من ميونخ، يبتسم تمامًا وهو يضع قلمًا على الورق في عقد مدته خمس سنوات، يربطه بأكبر نادٍ في ألمانيا حتى العام 2026، متقاضيا أكثر من ثمانية ملايين دولار سنويًا، وهو أعلى راتب لمدرب في ألمانيا حتى الآن.

وفق تقرير لموقع «فوربس» للإحصائيات، أبرز ثلاثة أسباب لسعي بايرن ميونخ للتخلي عن مدربه الشاب، بعد أن كان مشروعا مهما للنادي قبل التعاقد معه.

خسارة الصدارة لصالح الغريم

هذا الشتاء، بدا كل شيء كالمعتاد في الدرجة الأولى بألمانيا، دخلت فرق البوندسليجا في استراحة لمدة شهرين، وتحولت الأنظار إلى كأس العالم في قطر، وبايرن متصدر الدوري، بينما دورتموند في المركز السادس بعيدًا.

عندما استأنفت البوندسليجا في أواخر يناير، كان فريق ناجيلسمان متقدمًا بتسع نقاط على دورتموند، منافسه المحلي الأشرس، الآن بعد شهرين فقط تجاوز دورتموند بايرن في جدول الدوري الألماني، في عشر مباريات تخلى بايرن عن تقدمه.

عداء ناغلسمان العلني مع نوير

في يناير، تم تبادل التصريحات اللفظية في وسائل الإعلام بين مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، البالغ 36 عاما، ومدربه وناغلسمان صاحب الـ35 عاما.

بعد أن كسر نوير ساقه في العطلة الشتوية عندما تزلج في مسقط رأسه في بافاريا، ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم، كان رؤساء بايرن غاضبين وكذلك المدرب، إلا أنهم قاموا بحماية قائدههم في وسائل الإعلام الألمانية، لكن مع خروج نوير لبقية الموسم، أصبحت الألقاب في ثلاث مسابقات على المحك، وهنا لم يتمالك المدرب نفسه.

في خطوة قوية في يناير، طرد ناغلسمان مدرب حراس المرمى في بايرن توني تابالوفيتش، الصديق المقرب للحارس نوير، انضم تابالوفيتش إلى بايرن ميونخ في 2011، في نفس الوقت مع الحارس، بناءً على طلب الأخير.

تصرفات ناغلسمان خارج الملعب

خارج الملعب، غالبًا ما أظهر ناجيلسمان صغر سنه، من المفترض أن رؤساء بايرن ولاعبيه على حد سواء سخروا من أسلوب أزياء المدرب المبهرج، وفق «فوربس».

يبدو هذا تافهًا أن تقارن المدرب البالغ من العمر 35 عامًا بمديري بايرن السابقين الأنيقين، مثل بيب جوارديولا أو كارلو أنشيلوتي، وكلاهما درب في ملعب أليانز أرينا في العقد الماضي، إلا أن هذا الأمر شغل بال مسؤولي بايرن ميونخ.