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بايرن قريب من إعلان توخيل مدربا جديدا للفريق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 03:10 مساء
بايرن قريب من إعلان توخيل مدربا جديدا للفريق
المدرب الألماني توماس توخيل. (أرشيفية: الإنترنت)
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يقترب بايرن ميونخ الألماني من الإعلان رسميا عن المدرب الجديد للفريق خلفا ليويليان ناغلسمان، حيث اختار الألماني توماس توخيل لتولي المهمة.

وسيوقع توخيل على عقد مع البايرن حتى يونيو 2025، بعقد يمتد لموسمين ونصف، حسب ما أشار إليه الصحفي بشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية فابريزيو رومانو.

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وأكد رومانو أن المدرب الألماني السابق لتشيلسي لم يتردد في قبول مهمة تدريب بايرن ميونخ، رغم الاهتمام المحتمل به من جانب ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي.

وذكرت شبكة «سكاي تي في» أن مسؤولي بايرن سيبلغون ناغلسمان برحيله مساء اليوم، فيما أكد فابريزيو رومانو أن توخيل سيقود مران الفريق يوم الإثنين المقبل.

بايرن يخسر الصدارة
وخسر بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم لصالح غريمه بروسيا دورتموند، بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية أمام بايرن ليفركوزن، بهدفين مقابل هدف واحد.

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