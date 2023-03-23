«سيتي» و«باريس» يتصرعان على موهبة كرواتية

القاهرة - بوابة الوسط

دخل ناديا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي صراعا للفوز بخدمات الموهبة الكرواتية لوكا فوسكوفيتش، مدافع هايدوك سبليت.

وأكدت جريدة «ليكيب» الفرنسية تقديم عرض بقيمة 12 مليون يورو من طرف السيتي للاعب البالغ من العمر 16، بينما صب المدير الرياضي لباريس لويس كامبوس تركيزه على إنهاء الصفقة في أسرع وقت.

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وعلى الرغم من صغر سن اللاعب وعدم شهرته، إلا أنه يشارك أساسيا مع الفريق الأول لناديه، وجذب أنظار كبار أوروبا إليه.

مدافع كرواتي آخر

وارتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع المدافع الكرواتي الأشهر غفارديول لاعب نادي لايبزيغ الألماني، بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، لكن مغالاة ناديه المادية، قد تحول أنظار السيتي نحو الشاب الصغير.

وإلى جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، تدخل عدة أندية ألمانية على خط التعاقد مع الموهبة الكرواتية، الذي يبدو مستعدا لمغادرة ناديه الصيف المقبل.