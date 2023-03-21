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سوء النتائج يجبر إشبيلية على إقالة المدرب الأرجنتيني سامباولي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 05:36 مساء
سوء النتائج يجبر إشبيلية على إقالة المدرب الأرجنتيني سامباولي
الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية المقال. (فرانس برس)
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أعلن نادي إشبيلية، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي في محاولة للبقاء بين الكبار هذا الموسم. وجاء في بيان للنادي الأندلسي «أنهى إشبيلية عقد مدربه خورخي سامباولي بعد خسارة الفريق ضد خيتافي السبت التي وضعت الفريق مجددًا على مشارف منطقة الهبوط».

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وتابع «حقيقة أن الفريق لم ينجح في الخروج من المراكز المتدنية في الجدول منذ تعيينه مدربًا والصورة التي ظهر بها الفريق في المباريات الأخيرة دفعت النادي إلى اتخاذ هذا القرار، بحثًا عن رد فعل في آخر 12 مرحلة من الدوري»، وعلى عكس السنوات الأخيرة التي كان ينافس فيها إشبيلية دائمًا على مراكز متقدمة، علمًا أنه حل رابعًا في المواسم الثلاثة الأخيرة وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يعاني الأمرّين هذا الموسم، حسب «فرانس برس».

يحتل المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة على بُعد نقطتين فقط من أول مراكز منطقة الهبوط الذي يحتله فالنسيا. اكتفى هذا الموسم بسبعة انتصارات، مثلها تعادلات مقابل 12 هزيمة. وصل سامباولي في أكتوبر الماضي خلفًا لخولن لوبيتيغي بعد سبع مراحل على انطلاق الدوري، لكنه فشل في انتشاله من معاناته.

أوروبيًا، وصل في الجولات الثلاث الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال ولكنه أخفق في قيادة الفريق إلى ثمن النهائي (تعادل وخسارة وفوز) وتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حيث نجح في إزاحة أيندهوفن الهولندي في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي ومن ثم فنربهتشة التركي.

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