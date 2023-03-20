ألكاراس يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس من ديوكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد الإسباني كارلوس ألكاراس صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين، إثر تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، الأحد.

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واستغل ألكاراس غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن الدورة الأميركية على خلفية عدم تلقّيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كي يزيحه عن الصدارة التي تربّع عليها الإسباني في سبتمبر الماضي، بعد تتويجه بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفعل ذلك في التاريخ، حسب «فرانس برس».

وبات ألكاراس يبتعد بفارق 260 نقطة عن ديوكوفيتش الذي سيغيب أيضاً وللسبب ذاته عن دورة ميامي، ثاني دورات الألف نقطة للماسترز، المُقرر انطلاقها الأربعاء حتى نهاية الأسبوع المقبل. وكان «دجوكو» حطّم الأسبوع قبل الماضي الرقم القياسي المطلق بحوزة الألمانية شتيفي غراف (377 أسبوعاً)، وذلك بعد استعادته المركز الأول في يناير إثر تتويجه بلقب بطولة أستراليا في ملبورن، الثانية والعشرين الكبرى في مسيرته بالتساوي مع الأسطورة الإسباني رافايل نادال.