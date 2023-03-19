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الدوري الألماني: ليفركوزن يخدم دورتموند بتعطيله بايرن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 10:15 مساء
الدوري الألماني: ليفركوزن يخدم دورتموند بتعطيله بايرن
لاعبا بايرن ليفركوزن يحتفلان بالهدف الثاني في مرمى بايرن ميونخ بالدوري الألماني، 19 مارس 2023. (الإنترنت)
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أسدى باير ليفركوزن خدمة جليلة إلى بوروسيا دورتموند عندما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ بهدفين لواحد، وحرمه من استعادة الصدارة الأحد على ملعب «باي أرينا» الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي يوزوا كيميش في الدقيقة 22، لكن باير ليفركوزن بقيادة مدربه لاعب وسط النادي البافاري السابق الإسباني تشابي ألونسو، رد في الشوط الثاني بثنائية للأرجنتيني إيزيكيال بالاسيوس، المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال قطر نهاية العام الماضي، من ركلتي جزاء اقتنصهما المغربي الأصل أمين عدلي، وفق «فرانس برس».

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ورد باير ليفركوزن الدين للنادي البافاري الذي كان هزمه برباعية نظيفة ذهابًا في المرحلة الثامنة في 30 سبتمبر الماضي، وألحق به الخسارة الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الأخيرة.

بايرن إلى المركز الثاني
وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 52 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف غريمه بوروسيا دورتموند الذي أكرم وفادة ضيفه كولن بستة أهداف لهدف واحد السبت، فيما واصل ليفركوزن صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا وارتقى إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

وجاء سقوط النادي البافاري الذي غاب عن صفوفه هدافه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ بسبب الإصابة، قبل قمته المرتقبة أمام ضيفه وغريمه بوروسيا دورتموند في الأول من أبريل المقبل عقب فترة التوقف الدولية.

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