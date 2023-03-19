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كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 05:20 مساء
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق توتنهام الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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بدا المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي غاضبًا بشدة من لاعبيه، عقب تعادل فريقه توتنهام أمام ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لكل منهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيرًا أنه أنه لم ير في حياته لاعبين هكذا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نحن محترفون. توتنهام يدفع لنا الكثير من المال، أنا واللاعبين. نحن لا نتلقى المال لإيجاد الأعذار، وليس لدينا الروح أو عدم إظهار الشعور بالمسؤولية»، وفق ما نشرته «ديلي ميل».

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وتابع أنطونيو: «هذا غير مقبول. إنها المرة الأولى في حياتي المهنية التي أرى فيها لاعبين مثل هذا».

وأردف: «ما زلت تجد أعذارا للاعبين، الأعذار، والأعذار مرة أخرى. استمر. أنت تفعل هذا فقط، اللاعبون يلعبون الآن بلا هدف، لقد اعتادوا على ذلك».

لاعبون أنانيون
وأكمل كونتي: «الآن هو الوقت المناسب للتحدث عن المشكلة الحقيقية وهي أننا أظهرنا مجددًا أننا لسنا بفريق، نحن 11 لاعبًا ينزلون إلى أرض الملعب.. أرى لاعبين أنانيين، أرى لاعبين لا يريدون مساعدة بعضهم البعض».

وتوجه أحد الصحفيين بالسؤال إلى المدرب الإيطالي قائلًا: «مستقبلك مع توتنهام، بناء على أداء اللاعبين، هل ستستمر؟»، فأجاب كونتي: «مستقبلي، لقد فقدوا الثقة... استمر، احميهم، أنتم هنا تفعلون ذلك دائما، السبب في عدم تحقيق بطولة طوال 20 عامًا دائما هو المدرب، اللاعبون خسروا الثقة والروح وخسروا ما يجعلهم فريقًا».

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