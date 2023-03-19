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فلورنتينو بيريز يصدر قرارا بشأن الكلاسيكو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 05:05 مساء
فلورنتينو بيريز يصدر قرارا بشأن الكلاسيكو
على اليمين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وعلى اليمين رئيس برشلونة خوان لابورتا في مدرجات كامب نو. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ألا يتواجد في مدرجات ملعب «سبوتيفاي كامب نو» مساء الأحد لمتابعة مباراة «الكلاسيكو» في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد الغريم برشلونة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في النادي الكاتالوني المضيف.

كما أفاد المصدر «فرانس برس» أن الغداء التقليدي الذي يجمع إداريي الناديين قبل المباراة أُلغي أيضًا، وذلك بسبب الأجواء المتوترة بين الطرفين بعدما وجه ممثلو الادعاء العام إلى النادي الكاتالوني تهم فساد تتعلق بمدفوعات تزيد على 7.3 مليون يورو لشركة يملكها رئيس تحكيم سابق، بحسب ما نشرت «فرانس برس».

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ورد برشلونة على التهم بالقول إنه دفع لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم بالاتحاد المحلي للعبة بين العامين 1994 و2018، للحصول على تقارير ونصائح تتعلق بالتحكيم.

وأفاد ريال مدريد الأسبوع الماضي أنه سيظهر في القضية على أنه «طرف متضرر» للدفاع عن مصالحه بمجرد المضي قدمًا في الإجراءات.

ويتواجه برشلونة مع غريمه الملكي باحثًا عن توسيع فارق النقاط التسع الذي يفصله عن بطل الموسم الماضي، والسير خطوة إضافية نحو الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2019.

الأول منذ 20 عامًا
وأشارت جريدة «أس» إلى أن غياب بيريز سيكون الأول له في الـ«كلاسيكو» على ملعب الغريم الكاتالوني «منذ 20 عامًا».

وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا أنه سيدافع عن فريقه ضد «الهجمات»، مضيفًا «أريد حقًا مواجهة كل الأوغاد الذين يشوهون شارتنا» و«هناك هجمات شرسة تلطخ شارة نادينا، والتي لا علاقة لها بالواقع».

وشدد «يمكنك أن تكون على يقين من أن مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته سيدافع عنه بكل قوتنا».

استدعاء مدربين سابقين
وذكرت جريدة «إل بايس» الإسبانية الإثنين أنه سيجري استدعاء المدربين السابقين لبرشلونة لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي كشاهدين في إجراءات المحاكمة.

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