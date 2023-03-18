مدرب تشيلسي: كانتي جاهز لكن لن نستعجل الدفع به

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر جاهزية متوسط ميدان الفريق الفرنسي نجولو كانتي لخوض المباريات في الفترة المقبلة، مشيراً أنه لن يستعجل إشراك اللاعب.

وشارك نجولو كانتي في تدريبات فريقه الجماعية، مؤكداً تعافيه تماماً من الإصابة في أوتار الركبة، التي عانى منها منذ أغسطس الماضي، ومنعته من تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة بقطر، وفق ما نشرته «ذا أثلتيك».

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وقال بوتر: «كانتي لديه فرصة ليكون جزءًا من تشكيلة تشيلسي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لاعب كبير، إنه أمر رائع مشاهدته يعود مرة أخرى».