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دورة «الماسترز» للتنس: سابالينكا تعبر إلى نصف النهائي بسهولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 02:01 مساء
دورة «الماسترز» للتنس: سابالينكا تعبر إلى نصف النهائي بسهولة
البيلاروسية أرينا سابالينكا تبلغ نصف نهائي دورات الألف نقطة لـ«الماسترز»، 15 مارس 2023. (الإنترنت)
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لم تجد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية وبطلة أستراليا المفتوحة لهذا الموسم صعوبة تذكر في بلوغ نصف نهائي دورات الألف نقطة لـ«الماسترز» بفوزها على الأميركية كوكو غوف السادسة في المجموعتين بستة لأربعة وستة لصفر الأربعاء، رافعة رصيدها في 2023 إلى 16 فوزا مقابل هزيمة واحدة فقط.

وكانت اللاعبتان تخوضان ربع النهائي هذه الدورة للمرة الأولى في مسيرتيهما، وبدت سابالينكا مصممة منذ البداية على عدم تفويت الفرصة لدرجة أنها لم تمنح منافستها الأميركية أي فرصة لكسر إرسالها، محققة فوزها الثاني على الأخيرة من أصل خمس مواجهات بينهما، وفق «فرانس برس».

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وعلقت ساباليننكا قائلة: «الثقة هي كلمة لا أحبها حقا. أفضل أن أقول إنني أؤمن بنفسي أكثر».

التحكم في المشاعر
وأضافت «أشعر أنني لاعبة مختلفة هذا العام. أنا أكثر هدوءا في الملعب، وأقدر على التحكم في مشاعري بشكل أفضل، مما يساعدني على البقاء في أجواء المباراة مهما كانت النتيجة، دون أن أفقد أعصابي أو أمنح المنافسات نقاطا سهلة».

وتواجه سابالينكا في نصف النهائي اليونانية ماريا ساكاري السابعة ووصيفه الموسم الماضي، والتي تغلبت على التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة عشرة بثلاث مجموعات، بواقع ستة لأربعة وسبعة لخمسة وستة لواحد.

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