اتحاد جدة يزاحم ميلان للفوز بخدمات زاها

القاهرة - بوابة الوسط

دخل نادي اتحاد جدة السعودي بقوة على خط المفاوضات مع الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، متنافساً مع مواطنه النصر وميلان الإيطالي.

وينتهي عقد زاها مع كريستال بنهاية الموسم الكروي الحالي، بينما يحاول بالاس جاهدا الحفاظ على نجمه، وقدم له راتباً هو الأعلى في تاريخ النادي بـ200 ألف استرليني في الأسبوع، وفق «ديلي ميل».

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وقدّم النصر كذلك راتباً خيالياً للمهاجم الإيفواري، عوضاً عن إغرائه باللعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعرض الاتحاد على اللاعب راتباً سنوياً ما يقارب التسعة ملايين استرليني خالية من الضرائب، وهو أعلى العروض المقدمة على طاولة اللاعب.