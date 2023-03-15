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اتحاد جدة يزاحم ميلان للفوز بخدمات زاها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 10:07 مساء
اتحاد جدة يزاحم ميلان للفوز بخدمات زاها
لاعب كريستال بالاس الإنجليزي ويلفريد زاها. (أرشيفية: الإنترنت)
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دخل نادي اتحاد جدة السعودي بقوة على خط المفاوضات مع الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، متنافساً مع مواطنه النصر وميلان الإيطالي.

وينتهي عقد زاها مع كريستال بنهاية الموسم الكروي الحالي، بينما يحاول بالاس جاهدا الحفاظ على نجمه، وقدم له راتباً هو الأعلى في تاريخ النادي بـ200 ألف استرليني في الأسبوع، وفق «ديلي ميل».

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وقدّم النصر كذلك راتباً خيالياً للمهاجم الإيفواري، عوضاً عن إغرائه باللعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعرض الاتحاد على اللاعب راتباً سنوياً ما يقارب التسعة ملايين استرليني خالية من الضرائب، وهو أعلى العروض المقدمة على طاولة اللاعب.

اللعب في دوري الأبطال
ويبقى العائق الوحيد أمام الأندية السعودية هو رغبة اللاعب في استكمال مشواره أوروبياً، واللعب لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، ما يرجح كفة ميلان الإيطالي.

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