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هالاند يحقق أرقامًا قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 11:41 مساء
هالاند يحقق أرقامًا قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
المهاجم النرويجي إرلينج هالاند يحتفل بهدفه في مرمى لايبزيج الألماني، الثلاثاء 14 مارس 2023 (تويتر)
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حقق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند رقميين قياسيين، اليوم الثلاثاء، بعدما سجّل خمسة أهداف لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مرمى لايبزيج الألماني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب «الاتحاد»، لعبر إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

هالاند.. ثالث وأصغر لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة بدوري الأبطال
وأصبح إيرلينغ هالاند ثالث لاعب يسجّل 5 أهداف في مباراة بدوري الأبطال، بعد لويز أدريانو في العام 2014 وليونيل ميسي في العام 2012، كما بات النرويجي أصغر لاعب (22 عامًا و236 يومًا) يسجل خماسية في مباراة واحدة بالبطولة الأوروبية العريقة، وبات كذلك هدّاف البطولة بـ10 أهداف متقدمًا على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الذي يمتلك 8 أهداف.

- بيب غوارديولا: هالاند سيتألق حتى في الكونغو

هالاند.. من المركز السابع إلى هداف البطولة
وبدأ هالاند المباراة وهو في المركز السابع في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا بـ5 أهداف، قبل أن يضع خمسة كرات في الشبكة، ويتصدر قائمة الترتيب.

وفي إطار الإحصائيات، فإن اللاعب النرويجي سجل خمسة أهداف في 35 دقيقة، وهي أسرع من خماسية ميسي ضد باير ليفركوزن في دوري الأبطال، التي سجلها في 60 دقيقة.

وجاءت أهداف هالاند في الدقائق 22 و24 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وبالشوط الثاني أضاف اللاعب هدفين في الدقيقتين 53 و57، قبل أن يقرر بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي استبداله في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وأحرز إيلكاي غوندوغان هدفًا سادسًا لمانشستر سيتي، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني أضاف كيفين دي بروين الهدف السابع لتصبح النتيجة 8-1، بمجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المهاجم النرويجي إرلينج هالاند يحتفل بهدفه في مرمى لايبزيج الألماني، الثلاثاء 14 مارس 2023 (تويتر)
المهاجم النرويجي إرلينج هالاند يحتفل بهدفه في مرمى لايبزيج الألماني، الثلاثاء 14 مارس 2023 (تويتر)
المهاجم النرويجي إرلينج هالاند يحتفل بهدفه في مرمى لايبزيج الألماني، الثلاثاء 14 مارس 2023 (تويتر)
المهاجم النرويجي إرلينج هالاند يحتفل بهدفه في مرمى لايبزيج الألماني، الثلاثاء 14 مارس 2023 (تويتر)
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