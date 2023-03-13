مدرب المغرب يدعم حكيمي في اتهامه بالاغتصاب ويستدعيه لوديتي البرازيل والبيرو

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الإثنين، عن دعمه لمدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الذي يواجه تهمة اغتصاب في فرنسا واستدعاه ضمن تشكيلته المرتقبة لوديتي البرازيل والبيرو في مارس الجاري.

وقال الركراكي خلال إعلان قائمة لاعبيه في مدينة سلا المغربية «إن حكيمي هادئ، هذا أهم شيء. نحن معه وهناك فرضية البراءة، وحتى يثبت العكس، بالنسبة لنا وجميع المغاربة، نحن وراء أشرف»، حسب «فرانس برس».

- المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز

- أشرف حكيمي: تفاجأنا بالاستقبال الجماهيري الحافل

وأضاف «نحن معه بصدق، وسيفيده أن يعود إلى المغرب ويشعر أننا ندعمه. إنه شخص قوي داخل الملعب وخارجه، يجب أن يفكر في كرة القدم أولا وهناك من سيهتم بهذه الأمور نيابة عنه».

وفي 3 مارس الجاري، وُجهت تهمة الاغتصاب إلى حكيمي، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية للعاصمة باريس لوكالة فرانس برس، فيما أكدت محاميته أن ما حصل هو محاولة ابتزاز.

واستجوب المدعون العامون حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

في المقابل، حافظ المدرب المغربي على روحية المجموعة التي تألقت في مونديال قطر 2022 وبلغت نصف النهائي، في إنجاز تاريخي للكرتين الإفريقية والعربية، وتطرق الركراكي إلى مسألة عدم استدعاء لاعب ميلان الإيطالي إبراهيم دياز، قائلا «لقد سافرت إلى ميلان للقاء براهيم دياز. لديه جنسية مزدوجة. لقد أجرينا مناقشة صادقة، وكان صادقا».