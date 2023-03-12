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أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 07:05 مساء
أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد
مباراة أرسنال وفولهام. (إنترنت)
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أعاد أرسنال الفارق الذي كان يفصله عن ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب إلى ما كان عليه، بفوزه الكبير على مضيفه وجاره فولهام (3-صفر)، فيما تعثر مانشستر يونايتد مجددًا وهذه المرة بالتعادل السلبي مع ضيفه ساوثمبتون، الأحد، في المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، متأثرًا بطرد البرازيلي كازيميرو.

في لندن، واصل أرسنال مشواره نحو اللقب الأول منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليًا على حساب جاره الذي لم يذق طعم الانتصار على «المدفعجية» منذ يناير 2012 حين تغلب عليهم (2-1) في نفس الملعب.

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وبعدما قلص سيتي الفارق إلى نقطتين بفوزه السبت على الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس (1-صفر)، أعاده أرسنال الأحد إلى خمس نقاط بفوزه الحادي والعشرين للموسم، وحسم فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء الذي استعاد فيه خدمات البرازيلي غابريال جيزوس بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة، في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب «أولد ترافورد»، تعثر مانشستر يونايتد مجددًا وهذه المرة بالتعادل السلبي على أرضه مع ضيفه ساوثمبتون، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 34 بعد تلقي كازيميرو البطاقة الحمراء الثانية له هذا الموسم نتيجة خطأ قاس على الأرجنتيني كارلوس ألكاراس، ما يعني إمكانية إيقافه لأربع مباريات.

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