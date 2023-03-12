دياز يختار بين المغرب وإسبانيا خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب الحسم في قضية حمل لاعب فريق ميلان الإيطالي إبراهيم دياز قميص المنتخب المغربي من عدمه؛ إذ سيعلن مدرب المغرب وليد الركراكي، غدًا الإثنين لائحة وديتي البرازيل والبيرو.

ويترقب الجميع إعلان الركراكي لائحة وديتي البرازيل والبيرو المقرر إجراؤهما في مارس الجاري، حيث يخوض دياز اختبارًا صعبًا يتعلق بتمثيل منتخب من اثنين، بين المغرب بلده الأصلي وإسبانيا التي يحمل جنسيتها.

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وأوضحت جريدة «آس» الإسبانية، أن دياز يوجد ضمن خطط دي لا فوينتي، مدرب «لاروخا»، والركراكي، ربان «أسود الأطلس».

وشددت الجريدة الإسبانية على أن ساعات فقط تفصل في مصير دياز، علمًا أن الركراكي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الإثنين، ومدرب إسبانيا سيعلن عن لائحة إسبانيا الجمعة المقبل، استعدادًا لمباراة النرويج وإسكتلندا.

وأشارت الجريدة إلى أن الركراكي حاول في الأسابيع الأخيرة إقناع إبراهيم باختيار المغرب، مبرزة أن اللاعب لم يرغب في التحدث علنًا، وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أكدت أن دياز يوجد ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الإسباني.